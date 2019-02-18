СЕГОДНЯ 07:21 2019-02-18T07:22:17+03:00

Тюменец Александр Большунов выиграл золото на Кубке мира по лыжным гонкам. Фото ФЛГР

Еще два тюменца заняли шестое и пятнадцатое места

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Тюменский лыжник Александр Большунов выиграл золото в гонке на 15 километров классическим стилем на этапе Кубка мира в Италии. Последний старт перед чемпионатом мира состоялся накануне, 17 февраля.

Как сообщили в Федерации лыжных гонок России, Александр Большунов пришел к финишу с результатом 34.48.4, второе место у Иво Нисканена (Финляндия) + 43.7 секунды, третье место у россиянина Александра Бессмертных (Московская область/Кемеровская область) +55.9 секунды.

У тюменца Евгения Белова шестое место (+ 1.15.6), у Сергея Устюгова (Югра) - одиннадцатое (+ 1.40.9), у Дениса Спицова (Тюменская область) пятнадцатое (+ 1.53.7).

Напомним, что завтра, 19 февраля, в австрийском Зеефельде начнется главное событие сезона в лыжных гонках - Чемпионат мира. Сборная России прибыла на место сегодня ночью.

ИСТОЧНИК KP.RU