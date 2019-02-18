СЕГОДНЯ 07:07 2019-02-18T07:30:33+03:00

Тюменские моржи поспорят со спасателями за «Огненную шайбу»

На Главкатке пройдет хоккейный турнир в валенках

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Хоккейный турнир в валенках и с мячом «Огненная шайба» состоится в Тюмени завтра, 19 февраля. На лед Главкатка на площади 400-летия Тюмени выйдут четыре команды.

Состязания будут посвящены Дню защитника Отечества и пройдут в рамках Всероссийской акции «МЧС за здоровый образ жизни».

За победу будут бороться команды Правительства Тюменской области, МВД, МЧС, ГИБДД, Всероссийского добровольного общества, сотрудников средств массовой информации и любителей моржевания.

Открытие Турнира состоится в 12.00. Для гостей и зрителей турнира откроется пожарно-техническая выставка, на которой можно познакомиться со специальной техникой и оборудованием пожарных и спасателей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU