2019-02-18T06:52:14+03:00
Общество

В двух крупных торговых центрах Тюмени эвакуировали всех работников и посетителей

Экстренные мероприятия проводились в воскресенье, 17 февраля
Маргарита КАЛИНКИНА
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В двух крупных торговых центрах Тюмени накануне, 17 февраля, пришлось экстренно эвакуировать покупателей и работников. В обоих случаях тревоги оказались ложными.

Так, около полудня для посетителей «Сити-Молла», расположенного на улице Тимофея Чаркова, сработала сигнализация.

В социальных сетях горожане предположили, что поступил звонок о взрывчатом веществе. Но как оказалось на самом деле, причиной эвакуации стала неработающая вытяжка из-за чего сработала пожарная сигнализация. Возгорания не было.

Дежурный администратор пояснила, что эвакуация была всего на 10 минут. Пожарные расчёты не привлекались.

Вторая эвакуация, уже вечером, произошла в торгово-развлекательном центре «Фаворит». Там в 18:35 тоже сработала пожарная сигнализация.

На место происшествия оперативно выезжали полицейские и пожарные, здание ТРЦ было окружено. Однако никакой опасности выявлено не было и горожанам разрешили вернуться в центр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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