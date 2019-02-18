2019-02-18T06:35:39+03:00
Общество

Тюменцев по телефону проконсультируют о долевом строительстве и электронной регистрации недвижимости

Прямые линии организует Росреестр
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Две "прямые линии" проведет Россреестр в февралн. 21 февраля с 11 до 12 часов по телефону 43-28-43 граждане смогут проконсультироваться по вопросам, связанным с особенностями государственной регистрации договоров участия в долевом строительстве и прав на объекты долевого строительства. Отвечать на звонки будет заместитель начальника отдела регистрации долевого участия в строительстве и ипотеки Наиля Гизатуллина.

28 февраля с 11 до 12 часов по телефону 25-73-58 откроется "прямая линия" по вопросам, связанным с использованием электронных сервисов Росреестра. Консультировать тюменцев будет начальник отдела регистрации недвижимости в электронном виде Татьяна Кониловская.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Погода 18 февраля в Тюмени: пасмурно и ветрено
Тюмень посетит министр Республики Беларусь
Участница ДТП под Тюменью находится в коме
Тюменские спасатели вызволили голову младенца из бубна
В Тюменском районе капитально отремонтируют 180 многоквартирных домов
Тюменцев напугала статистика Росстата по суицидам
Тюменцам в прямом эфире покажут шоу импровизации
Ялуторовчане создадут 400 рабочих мест
Тюменские спасатели в День доброты посетили приют «Лучший друг»
Тюменское село «ушло» в Инстраграм
Учителя Тюменского района поборются за звание лучшего
В Тюменском районе готовятся к посевной кампании 2019 года
В Тюмени срочно эвакуировали посетителей и персонал из Сити-Молла
В Тюмени кафедра предпринимательства подготовила курс для бизнесменов
В Тюменском районе поздравили ветеранов-афганцев
Качественную питьевую воду получают более половины жителей тюменских сёл
Тюменские школьники показали высокие результаты на олимпиаде по обществознанию
Мародёр обокрал погорельцев из Ишима