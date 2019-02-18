Тюменцев по телефону проконсультируют о долевом строительстве и электронной регистрации недвижимости

СЕГОДНЯ 06:35 2019-02-18T06:35:39+03:00

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Две "прямые линии" проведет Россреестр в февралн. 21 февраля с 11 до 12 часов по телефону 43-28-43 граждане смогут проконсультироваться по вопросам, связанным с особенностями государственной регистрации договоров участия в долевом строительстве и прав на объекты долевого строительства. Отвечать на звонки будет заместитель начальника отдела регистрации долевого участия в строительстве и ипотеки Наиля Гизатуллина.

28 февраля с 11 до 12 часов по телефону 25-73-58 откроется "прямая линия" по вопросам, связанным с использованием электронных сервисов Росреестра. Консультировать тюменцев будет начальник отдела регистрации недвижимости в электронном виде Татьяна Кониловская.

ИСТОЧНИК KP.RU