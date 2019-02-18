2019-02-18T04:56:13+03:00
Общество

Погода 18 февраля в Тюмени: пасмурно и ветрено

Температура воздуха составит -15 -12 градусов
Маргарита КАЛИНКИНА
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Погода 18 февраля в Тюмени: пасмурно и ветреноПогода 18 февраля в Тюмени: пасмурно и ветреноФото: Ольга Крыльцова
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Понедельник, 18 февраля, в Тюменской области будет пасмурным и ветреным. Средняя температура воздуха в регионе составит -8 -12 градусов, ветер 4-8 м/с.

В Тюмени утро и вечер будут хмурыми, а днем выглянет солнышко. Ближе к полудню возможен небольшой снежок. Утром термометры покажут -14 -15, к вечеру потеплеет до -12 -11 градусов. В Тобольске облачно и без осадков, слабый снегопад возможен около 20 часов. Температура воздуха в течение дня -15 -12 градусов.

В Ялуторовске и Заводоуковске утром -17 к вечеру потеплеет до -12, солнце выглянет уром, а во второй половине дня будет пасмурно. В Ишиме сегодня самый теплый день, здесь всего -10 -8. Небольшой снежок рано утром и поздно вечером.

Сегодня профессиональный праздник отмечают сотрудники транспортной полиции России, а также продовольственной и вещевой службы ВС России.

В народном календаре 18 февраля названо Агафьей Коровницей или Голодухой. Чтобы предохранить коров от падежа, крестьяне в этот день убирали хлев старыми лаптями, пропитанными дегтем, — говорили, что коровья смерть от них бежит без оглядки. С этой же целью совершали и другие действия: например, вешали корове на рога куски хлеба или опахивали деревню сохой, в которую впрягали вдову (считалось, что такую борозду нечистая сила не может перешагнуть). Коровьей смерти в этот день опасались не случайно. К Агафьиному дню в неурожайные годы обычно заканчивалось сено, и по хлевам начинал ходить мор — Голодуха (отсюда второе название этой даты). Коровы, которым корма нужно было больше всего, страдали от голода в первую очередь.

В Агафьин день наблюдали за погодой: если было тепло, то и в ближайшем будущем холодов не предвиделось. В то же время мороз предвещал дружную весну, сухое и жаркое лето.

ИСТОЧНИК KP.RU

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