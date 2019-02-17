Тюмень посетит министр Республики Беларусь

СЕГОДНЯ 18:06 2019-02-17T18:06:23+03:00

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В правительстве Тюменской области неделю активно велась работа по подготовке к предстоящему визиту делегации Республики Беларусь во главе с министром энергетики Виктором Каранкевичем.

Известно, что в составе белорусской делегации компании-лидеры экономики страны: «Белэнерго», «Белтопгаз», «Беллегпром», «Белнипиэнергопром», Минский электротехнический завод, «Могилевлифтмаш», «Гомсельмаш-Сибирь».

Белорусской делегации покажут целый ряд тюменских предприятий: «Тюменьстальмост», Антипинский нефтеперерабатывающий завод, металлургический завод «Электросталь Тюмени» компании «УГМК – сталь». Гости побывают и в индустриальном парке «Боровский», где осмотрят уже действующие проекты.

Во время встречи запланировано заседание рабочей группы по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Тюменской областью и Республикой Беларусь.

С участием представителей тюменских и белорусских предприятий в тюменском технопарке состоится круглый стол «Перспективы сотрудничества Тюменской области и Республики Беларусь».

ИСТОЧНИК KP.RU