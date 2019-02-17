2019-02-17T17:58:18+03:00
Происшествия

Участница ДТП под Тюменью находится в коме

Девушка получила тяжёлую травму
Алена Кульмухаметова
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Девушка была доставлена во ОКБ 2Девушка была доставлена во ОКБ 2Фото: Татьяна Коркина
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Жёсткое дорожно-транспортное происшествие случилось 16 февраля под Тюменью. От сильного удара водителя иномарки выбросило на обочину.

Как сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области, ДТП произошло около села Мальково на 13 километре автодороги «Тюмень – Криводанова» в шестом часу вечера. столкнулись автомобили KIA Rio и Nissan.

По предварительным данным, 22-летняя водитель за рулём «KИА-Рио» выехала на встречную полосу движения, где столкнулась с «Ниссан Кашкай». От удара автомобилей водителя «КИА» выбросило на обочину. Девушка получила тяжелую травму головы.

В пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области уточнили, что вызов в «скорую» поступил в 17:08, на место происшествия бригада медиков прибыла в 17:12. Пациентку доставили в ОКБ №2 в состоянии комы - с открытой черепно-мозговой травмой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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