2019-02-17T17:43:11+03:00
Спасатель

Тюменские спасатели вызволили голову младенца из бубна

Родители малыша не сумели освободить его от игрушки
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Фото с сайта пиксабайФото с сайта пиксабай
Изменить размер текста:

Голова 9-месячного тюменца наглухо застряла в игрушечном бубне. После нескольких неудачных попыток освобождения, родители малыша обратились в службу спасения.

Выезд группы спасателей на улицу Лесопарковую в Тюмени был 15 февраля. Как оказалось на месте происшествия, ребёнок во время игры надел на голову игрушечный бубен. Родители снять игрушку самостоятельно не смогли. Прибывшие на место вызова сотрудники ТОСЭР при помощи специнструментов в считанные минуты освободили юного пленника.

При спасательной операции малыш не пострадал.

Отметим, что чаще родители вызывают спасателей по причине внезапно запертых дверей, когда малыши остаются одни в квартире.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тюмень посетит министр Республики Беларусь
Участница ДТП под Тюменью находится в коме
В Тюменском районе капитально отремонтируют 180 многоквартирных домов
Тюменцев напугала статистика Росстата по суицидам
Тюменцам в прямом эфире покажут шоу импровизации
Ялуторовчане создадут 400 рабочих мест
Тюменские спасатели в День доброты посетили приют «Лучший друг»
Тюменское село «ушло» в Инстраграм
Учителя Тюменского района поборются за звание лучшего
В Тюменском районе готовятся к посевной кампании 2019 года
В Тюмени срочно эвакуировали посетителей и персонал из Сити-Молла
В Тюмени кафедра предпринимательства подготовила курс для бизнесменов
В Тюменском районе поздравили ветеранов-афганцев
Качественную питьевую воду получают более половины жителей тюменских сёл
Тюменские школьники показали высокие результаты на олимпиаде по обществознанию
Мародёр обокрал погорельцев из Ишима