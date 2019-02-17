Тюменские спасатели вызволили голову младенца из бубна

СЕГОДНЯ 17:43 2019-02-17T17:43:11+03:00

Родители малыша не сумели освободить его от игрушки

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Голова 9-месячного тюменца наглухо застряла в игрушечном бубне. После нескольких неудачных попыток освобождения, родители малыша обратились в службу спасения.

Выезд группы спасателей на улицу Лесопарковую в Тюмени был 15 февраля. Как оказалось на месте происшествия, ребёнок во время игры надел на голову игрушечный бубен. Родители снять игрушку самостоятельно не смогли. Прибывшие на место вызова сотрудники ТОСЭР при помощи специнструментов в считанные минуты освободили юного пленника.

При спасательной операции малыш не пострадал.

Отметим, что чаще родители вызывают спасателей по причине внезапно запертых дверей, когда малыши остаются одни в квартире.

ИСТОЧНИК KP.RU