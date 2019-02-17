2019-02-17T17:12:57+03:00
Общество

В Тюменском районе капитально отремонтируют 180 многоквартирных домов

Тюменцы задают вопросы по коммуналке
Алена Кульмухаметова
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Чаще всего тюменцев волнуют вопросы ЖКХЧаще всего тюменцев волнуют вопросы ЖКХФото: Татьяна Коркина
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В Тюменском районе завершаются встречи жителей с руководством района и органами местного самоуправления по итогам 2018 года.

Чаще всего тюменцев волнуют вопросы ЖКХ.

Так, обращения населения касались, например, качества питьевой воды. По информации начальника управления ЖКХ района Артёма Чертова, на сегодняшний день порядка двадцати населенных пунктов не оборудованы системами очистки воды. При этом за последние три года закрыта потребность в чистой питьевой воде за счет установки тридцати одной блочной станции очистки воды, там, где есть централизованная сеть.

Другой вопрос, который волнует жителей района, – проведение капитального ремонта многоквартирных домов. Сейчас в программу включено более двухсот домов. На 2018-2021 годы в план капремонта попало порядка 217 многоквартирных домов. В этом году разработана проектная документация на 180 домов, в 2019 уже планируется приступить к реализации программы. - Жители интересовались, когда приступят к ремонту, какие виды работ будут произведены и что сами граждане могут сделать, чтобы работы были сделаны качественно, - прокомментировал обращения жителей Артём Чертов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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