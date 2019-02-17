2019-02-17T16:52:07+03:00
Общество

Тюменцев напугала статистика Росстата по суицидам

Зарегистрирован значительный рост показателей
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Росстат на официальном сайте опубликовал данные о числе самоубийств в Тюменской области. По данным ведомства, в 2018 году количество суицидов выросло на 34,1%.

Так, в 2017 году за полгода добровольно ушли из жизни 85 человек, за тот же период 2018 года зарегистрировано 114 случаев суицида.

В соседнем Ханты-Мансийском автономном округе напротив – заметное снижение роста самоубийств на 10 случаев. В Ямало-Ненецком цифры почти не изменились.

Подобная статистика напугала тюменцев. Они развернули в соцсетях бурную дискуссию в поисках причины подобного решения. Одни это связывают с увеличением численности населения Тюмени:

«Чем больше становится город, тем больше всякой пакости в нём, тем больше убийств, самоубийств и насилия. Наш город на глазах становится злым. Раньше было уютнее и легче в Тюмени» - пишет тюменец.

Другие уверены, что виной тому депрессии и резкое падение доходов населения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тюмень посетит министр Республики Беларусь
Участница ДТП под Тюменью находится в коме
Тюменские спасатели вызволили голову младенца из бубна
В Тюменском районе капитально отремонтируют 180 многоквартирных домов
Тюменцам в прямом эфире покажут шоу импровизации
Ялуторовчане создадут 400 рабочих мест
Тюменские спасатели в День доброты посетили приют «Лучший друг»
Тюменское село «ушло» в Инстраграм
Учителя Тюменского района поборются за звание лучшего
В Тюменском районе готовятся к посевной кампании 2019 года
В Тюмени срочно эвакуировали посетителей и персонал из Сити-Молла
В Тюмени кафедра предпринимательства подготовила курс для бизнесменов
В Тюменском районе поздравили ветеранов-афганцев
Качественную питьевую воду получают более половины жителей тюменских сёл
Тюменские школьники показали высокие результаты на олимпиаде по обществознанию
Мародёр обокрал погорельцев из Ишима