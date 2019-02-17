Тюменцев напугала статистика Росстата по суицидам

СЕГОДНЯ 16:52 2019-02-17T16:52:07+03:00

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Росстат на официальном сайте опубликовал данные о числе самоубийств в Тюменской области. По данным ведомства, в 2018 году количество суицидов выросло на 34,1%.

Так, в 2017 году за полгода добровольно ушли из жизни 85 человек, за тот же период 2018 года зарегистрировано 114 случаев суицида.

В соседнем Ханты-Мансийском автономном округе напротив – заметное снижение роста самоубийств на 10 случаев. В Ямало-Ненецком цифры почти не изменились.

Подобная статистика напугала тюменцев. Они развернули в соцсетях бурную дискуссию в поисках причины подобного решения. Одни это связывают с увеличением численности населения Тюмени:

«Чем больше становится город, тем больше всякой пакости в нём, тем больше убийств, самоубийств и насилия. Наш город на глазах становится злым. Раньше было уютнее и легче в Тюмени» - пишет тюменец.

Другие уверены, что виной тому депрессии и резкое падение доходов населения.

ИСТОЧНИК KP.RU