Тюменцам в прямом эфире покажут шоу импровизации

СЕГОДНЯ 16:28 2019-02-17T17:50:49+03:00

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Тюменцам в в Молодежном театральном центре «Космос» покажут непредсказуемый юмор от команды BreakFastBand. Тюменцы смогут оценить это мероприятие в прямом эфире.

Первое в 2019 году шоу импровизации «Конец зимней спячки» состоится 24 февраля в 19:00. По традиции гости шоу сами станут участниками события. Организаторы обещают, что все будет проходить без заранее подготовленного сценария, реприз и заготовленных сцен.

Хорошая новость также для тех, кто по какой-то причине не сможет посетить шоу «Конец зимней спячки»: все желающие смогут посмотреть юмористическое мероприятие в прямом эфире. Онлайн трансляция будет вестись по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU