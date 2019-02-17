Ялуторовчане создадут 400 рабочих мест

СЕГОДНЯ 15:17 2019-02-17T15:17:13+03:00

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В 2019-2021 годах в Ялуторовском районе планируется реализовать около 20 инвестпроектов, которые позволять создать более 400 рабочих мест.

Только в 2018 году в районе было реализовано 19 инвестиционных проектов и создано около 100 новых рабочих мест.

Ялуторовчане открывают сыроварни, парикмахерские, вяжут одежду и оказывают услуги дополнительного образования.

Отдохнуть и оздоровиться предлагают в селе Карабаш. Тюменский предприниматель Алексей Балакин оборудовал здесь горячий источник с уникальной по минеральному составу хлор-натриевой водой. На большой прилегающей к нему территории построены домики для отдыха. В Масленицу здесь устроят народные гуляния. В планах у хозяев - обустроить летом пляж.

Готов проект по созданию конюшни с пастбищем для лошадей и контактной мини-фермы с домашними животными. Площадь участка в 8 гектаров позволит это сделать.

ИСТОЧНИК KP.RU