Ялуторовчане создадут 400 рабочих мест
В 2019-2021 годах в Ялуторовском районе планируется реализовать около 20 инвестпроектов, которые позволять создать более 400 рабочих мест.
Только в 2018 году в районе было реализовано 19 инвестиционных проектов и создано около 100 новых рабочих мест.
Ялуторовчане открывают сыроварни, парикмахерские, вяжут одежду и оказывают услуги дополнительного образования.
Отдохнуть и оздоровиться предлагают в селе Карабаш. Тюменский предприниматель Алексей Балакин оборудовал здесь горячий источник с уникальной по минеральному составу хлор-натриевой водой. На большой прилегающей к нему территории построены домики для отдыха. В Масленицу здесь устроят народные гуляния. В планах у хозяев - обустроить летом пляж.
Готов проект по созданию конюшни с пастбищем для лошадей и контактной мини-фермы с домашними животными. Площадь участка в 8 гектаров позволит это сделать.
ИСТОЧНИК KP.RU