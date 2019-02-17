Тюменские спасатели в День доброты посетили приют «Лучший друг»

СЕГОДНЯ 14:52 2019-02-17T14:52:12+03:00

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Сегодня,17 февраля, во всем мире отмечается День спонтанного проявления доброты. В России праздник начали отмечать с 2009 года.

Ежегодно сотрудники подразделений МЧС России по Тюменской области делают пожертвования и участвуют в благотворительной акции «Лучший друг». Два года назад объектом для благотворительности стал приют для бездомных животных «Лучший друг».

Спасателей встретил добродушный лай собак и улыбчивые сотрудники самого приюта. Работники учреждения рассказали, что у каждого из их питомцев своя история. У всех животных жизненный путь, увы, очень непростой. Также, в приюте проживает небольшое количество собак и кошек спасенных во время пожара, они остались без дома. Однако, работники приюта надеются, что их подопечные найдут себе дом и любящих хозяев, а пока они заботятся о своих любимцах, дарят им ласку и, конечно же, стараются хорошо кормить.

Поэтому и тюменские пожарные пришли не с пустыми руками.

Они передали персоналу все вкусности для животных и решили пройтись по вольерам, чтобы пообщаться с питомцами приюта.

ИСТОЧНИК KP.RU