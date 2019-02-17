Тюменское село «ушло» в Инстраграм

СЕГОДНЯ 14:13 2019-02-17T14:13:45+03:00

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У музея села Ембаево Тюменского района появился свой Инстаграм. Страничку ведёт новая заведующая - Нэля Файзуллина.

В аккаунте пока 13 публикаций об экспозициях музея и новостях села. У странички уже есть134 подписчика.

Единственный в Тюменской области музей, который раскрывает историю и культуру сибирских татар, был открыт в Ембаево в 1994 году. Он расположен в здании бывшего Магометанского духовного училища конца XIX века.

В его фондах хранятся коллекции прикладного искусства, этнографии, культовых предметов, живописи и скульптуры, нумизматики, а также редкие и уникальные предметы, отражающие историю и культуру татарского народа и имеющие историческую и духовную ценность. Прежде всего, это рукопись «Мэсалэ» начала XIX века, учебники на арабском языке, метрические книги с. Ембаево начала XX века, национальная одежда (головные уборы, обувь).

Музейная экспозиция включает четыре зала: «Этнографический», «Боевой и трудовой славы», "Татарская изба ", "История образования". В зале "Татарская изба" представлена экспозиция жилья сибирских татар второй половины XIX - первой половины XX веков, где посетители знакомятся с давно ушедшими от нас предметами быта и домашней утварью.

ИСТОЧНИК KP.RU