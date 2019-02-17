Учителя Тюменского района поборются за звание лучшего

СЕГОДНЯ 13:32 2019-02-17T13:32:37+03:00

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В Тюменском районе накануне прошли испытания очного этапа районного конкурса профессионального мастерства «Педагогический калейдоскоп» в номинации «Учитель года». Открытые уроки были проведены учителями из Кулаковской, Горьковской, Московской и Богандинских школ № 1 и № 2.

Начался конкурс с интегрированного урока математики «Создание образовательного маршрута по селу Кулаково», который провела учитель начальных классов Кулаковской средней школы Валентина Степанова.

Учитель биологии Горьковской школы Андрей Мошков рассказал учащимися восьмого класса о витаминах, применив возможности современных гаджетов. На его уроке можно пользоваться смартфонами – для пользы дела.

Урок английского языка «World around us» в седьмом классе представляла Евгения Ефанова, учитель иностранного языка Московской школы. Девятиклассники Богандинской школы № 1 осваивали техники верхней и нижней передачи мяча в волейболе под руководством Виталия Бучельникова, учителя физической культуры, а семиклассники Богандинской школы № 1 изучали тему «Атмосферное давление» с учителем физики Натальей Секисовой.

Завершила конкурсные испытания очного этапа Наргиса Мамаджонова, учитель иностранного языка Богандинской школы № 2 Для учеников седьмого класса она провела образовательный квест на английском языке «Давайте спасем планету вместе!».

По итогам очного этапа будет отобрано три конкурсанта для участия в финале 18-19 февраля 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU