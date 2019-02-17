В Тюменском районе готовятся к посевной кампании 2019 года

СЕГОДНЯ 12:21 2019-02-17T12:26:28+03:00

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Доводят семена до кондинции, закупают минералы и удобрения земледельцы Тюменского района, чтобы войти в весеннюю посевную подготовленными.

Накануне, специалисты сельхозпредприятий и районного управления АПК обсудили ход подготовки к предстоящим полевым работам в хозяйствах Тюменского района.

По информации начальника отдела сельского хозяйства управления АПК Николая Бородина, качество посевного материала в этом году намного лучше прошлогоднего. Кондиционны 59% семян, в то время как в прошлом году на начало февраля было только 38%. До 20 марта до посевных кондиций планируется доработать все 100% семян.

Есть и свои передовики: в АО "Мальковское", АО "Успенское", совхозе "Червишевском», крестьянском хозяйстве "Пчела" и – впервые в столь ранние сроки – в "Каменском-2" и "Рощинском" семена полностью готовы.

Минеральных удобрений запасено только 32% от потребности, в то время как в среднем по области показатель составляет 39%. Впрочем, аграрии решают и эти проблемы. Так, главный агроном учхоза Алексей Корешков сообщил, что вагоны с удобрениями для их хозяйства уже в пути.

Собравшиеся обсудили также вопросы ежегодного технического осмотра техники и подготовки к пожароопасному сезону. Представители "Тюменьагромаша" и Санкт-Петербургского тракторного завода познакомили аграриев с новинками техники и условиями ее приобретения.

ИСТОЧНИК KP.RU