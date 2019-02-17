2019-02-17T12:01:26+03:00
Происшествия

В Тюмени срочно эвакуировали посетителей и персонал из Сити-Молла

Сработала пожарная сигнализация
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Фото из соцсети ВКонтактеФото из соцсети ВКонтакте
Изменить размер текста:

Спокойного отдыха и выбора покупок лишились сегодня, 17 февраля, посетители торгового центра «Сити-Молл» в Тюмени. Очевидцы сообщают, что между вторым и третьим этажом был довольно ощутимый запах гари.

Около полудня в торговом центре сработала сигнализация. Началась срочная эвакуация людей. Поначалу тюменцы спорили, что виной нарушения привычной работы «Сити-Молла», расположенного на улице Тимофея Чаркова, мог стать звонок очередного хулигана, но, как оказалось, причиной тому стала неработающая вытяжка.

Дежурный администратор пояснила корреспонденту «Комсомольская правда - Тюмень», что эвакуация была всего на 10 минут. Пожарные расчёты не привлекались. В одном из заведений торгового центра не сработала вытяжка, потому и включилась пожарная сигнализация. Возгораний не было.

Получить комментарий от МЧС России по Тюменской области на момент публикации новости не удалось.

Добавим, что в настоящее время торговый центр «Сити-Молл» работает в привычном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24