В Тюмени срочно эвакуировали посетителей и персонал из Сити-Молла

СЕГОДНЯ 12:01 2019-02-17T12:01:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Спокойного отдыха и выбора покупок лишились сегодня, 17 февраля, посетители торгового центра «Сити-Молл» в Тюмени. Очевидцы сообщают, что между вторым и третьим этажом был довольно ощутимый запах гари.

Около полудня в торговом центре сработала сигнализация. Началась срочная эвакуация людей. Поначалу тюменцы спорили, что виной нарушения привычной работы «Сити-Молла», расположенного на улице Тимофея Чаркова, мог стать звонок очередного хулигана, но, как оказалось, причиной тому стала неработающая вытяжка.

Дежурный администратор пояснила корреспонденту «Комсомольская правда - Тюмень», что эвакуация была всего на 10 минут. Пожарные расчёты не привлекались. В одном из заведений торгового центра не сработала вытяжка, потому и включилась пожарная сигнализация. Возгораний не было.

Получить комментарий от МЧС России по Тюменской области на момент публикации новости не удалось.

Добавим, что в настоящее время торговый центр «Сити-Молл» работает в привычном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU