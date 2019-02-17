В Тюмени кафедра предпринимательства подготовила курс для бизнесменов

СЕГОДНЯ 11:12 2019-02-17T11:12:15+03:00

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Навыки ведения деловых переговоров и презентации собственного продукта научит кафедра предпринимательства, созданная в Тюменском государственном университете в 2018 году.

Об этом заявил вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ", депутат Тюменской областной думы Эдуард Омаров. Кафедра готовит курс из четырех предметов, который будет интересен не только студентам, но и действующим бизнесменам.

- Говоря о развитии предпринимательства, несколько лет назад мы остро ощутили отсутствие у бизнесменов должных компетенций. И тут же поняли, что им практически негде эти компетенции получить, каждый получает знания самостоятельно, на личном опыте, методом проб и ошибок. Поэтому и было принято решение о создании в Тюменском госуниверситете кафедры предпринимательства, - напомнил Эдуард Омаров.

Запущенный в 2019 году новый курс позволит развивать у учащихся предпринимательские компетенции. В частности, многие предприниматели не умеют правильно презентовать свои предприятия и их продукцию, не обладают навыками ведения деловых переговоров. Всему этому можно будет научиться на нашей кафедре.

ИСТОЧНИК KP.RU