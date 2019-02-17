В Тюменском районе поздравили ветеранов-афганцев

СЕГОДНЯ 10:02 2019-02-17T10:02:54+03:00

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В Тюменском районе отметили 30-летие вывода войск из Афганистана. Более восьмидесяти ветеранов-афганцев получили юбилейные медали.

- Наши земляки тоже были участниками тех непростых и страшных событий, которые длились практически десять лет, - напомнила глава Тюменского района Светлана Иванова.

Оценила глава района и работу общественной организации «Боевое братство» в районе. Благодаря им многое делается для поддержки однополчан и семей тех ребят, которые не вернулись с войны. Большая работа ведется и по патриотическому воспитанию.

Отметим, что более 1300 жителей Тюменского района прошли через войну в Афганистане, 121 человек не вернулся со службы. За боевые заслуги 76 военнослужащих страны удостоены звания Героя Советского союза, порядка 200 тысяч солдат и офицеров награждены боевыми медалями и орденами, сообщает интернет-портал «Мегатюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU