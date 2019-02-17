2019-02-17T10:04:13+03:00
Общество

Качественную питьевую воду получают более половины жителей тюменских сёл

Построены новые водопроводные сети
Алена Кульмухаметова
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Чистая вода приходит в сёла Тюменской областиЧистая вода приходит в сёла Тюменской областиФото: Татьяна Коркина
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Более половины сельского населения Тюменской области обеспечены чистой питьевой водой. Об этом заявили в пресс-службе областной думы.

По данным народных избранников, в 2018 году чистой водой обеспечены 64,6% населения сёл и деревень Тюменской области.

Из областного бюджета на развитие систем водоснабжения сельских населённых пунктов муниципалитетам предоставлены субсидии в размере 82,97 млн рублей (фактическое финансирование составило 51,3 млн рублей). На средства субсидий построено 5,2 км водопроводных сетей в селе Сладково и поселке Туртас Уватского района, разработана проектная документация на строительство водопроводных сетей для водоснабжения 4 населенных пунктов Тобольского района, а также на строительство межпоселкового водовода деревня Покровка — село Усово и реконструкцию участка водовода от водозабора на озере Дядюхино в Сладковском районе

Реализация данных мероприятий позволила обеспечить качественной питьевой водой 25,7 тысяч человек. Всего в Тюменской области к концу 2018 года установлена 481 блочная станция подготовки воды, в том числе 382 павильона с разливом в тару потребителя и 99 блочно-модульных станций очистки воды на сетях централизованного водоснабжения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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