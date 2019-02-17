Тюменские школьники показали высокие результаты на олимпиаде по обществознанию

СЕГОДНЯ 08:12 2019-02-17T08:12:59+03:00

Больше всех отличились школьники из районов

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В Тюменской области накануне подвели итоги регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по обществознанию.

По информации департамента здравоохранения Тюменской области, высший балл среди девятиклассников набрал Владислав Горбунов из тюменской школы №89, призёрами стали 10 школьников из Тюмени, Ялуторовска, Армизонского, Викуловского, Казанского, Ишимского и Упоровского районов.

Среди десятых классов с равными баллами победителями стали воспитанница лицея из Тобольска София Беляева и ученица гимназии ТюмГУ Анна Шабалина. В числе призёров вошли четверо ребят из Тюмени, Тобольска и Аромашевского района.

В параллели 11 классов лучший результат и звание победителя завоевала Анастасия Попова из гимназии ТюмГУ, призёрами стали ещё 10 школьников из Тюмени, Тобольска, Заводоуковска, Ялуторовска и Казанского района.

Отметим, что с 2019 года победители и призёры регионального этапа всероссийской олимпиады получают существенный бонус при поступлении в вузы Тюменской области – дополнительные 10 баллов к результатам единого государственного экзамена.

ИСТОЧНИК KP.RU