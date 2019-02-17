Мародёр обокрал погорельцев из Ишима

СЕГОДНЯ 07:58 2019-02-17T07:58:12+03:00

Мужчина решил вынести последнее, что осталось у хозяев

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Погорельцы из Ишима были шокированы, когда на пепелище своего дома обнаружили кражу. Кто-то взломал замок и вынес автозапчасти. Злоумышленника нашли полицейские.

Как сообщили в пресс-службе УМВД Тюменской области, вором оказался 31-летний мужчина. Стражам порядка злоумышленник пояснил, что зашел во двор сгоревшего дома, сорвал замок и похитил автозапчасти. Похищенное планировал сдать в пункт приема металлолома.

Детали авто полицейские обнаружили в доме подозреваемого. Сумма ущерба потерпевшей стороне составила около 3000 рублей. Злоумышленник в отделе полиции дал признательные показания.

По данному факту следователем возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение».

ИСТОЧНИК KP.RU