Тюменский пятиклассник – дипломант Всероссийского конкурса социальной рекламы «Стиль жизни - здоровье»

СЕГОДНЯ 07:01 2019-02-17T07:08:35+03:00

Его работа была признана одно из лучших

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О том, как семья школьника из села Янтык Тюменского района придерживается здорового образа жизни, теперь знают и за пределами Тюменской области.

Ученик пятого класса филиала Каскаринской школы «Янтыковская школа» Раиф Мухамедзянов стал дипломантом Всероссийского конкурса социальной рекламы «Стиль жизни - здоровье».

Конкурс проводился Министерством просвещения Российской Федерации с 25 октября по 30 ноября 2018 года для учащихся в возрасте от восьми до 18 лет. Его главная задача –

формирование культуры здорового, безопасного образа жизни и профилактики зависимого поведения школьников.

Раиф отправил на конкурс плакат «В здоровой семье – здоровые дети» с фотографиями членов своей семьи. В итоге работа школьника была признана одной из лучших и принесла своему автору диплом третьей степени в номинации «Печатная социальная реклама».

Всего на Всероссийский конкурс отправляли семь работ учащихся Янтыковской школы. Все они замечены - ребята получат сертификаты участников Всероссийского конкурса.

ИСТОЧНИК KP.RU