Погода в Тюмени 17 февраля: облачно и небольшой снег
Утро воскресенья 17 февраля в Тюмени будет облачным. В течение дня синоптики прогнозируют небольшой снег. Ветер южный, юго-западный 1-4 метров в секунду. Температура воздуха: -14, -12 градусов.
В Тобольске облачно и небольшой снег. Ветер южный, юго-западный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха: -15, -12 градусов.
В Заводоуковске также облачная погода и снегопад. Ветер южный. Юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха: -14, -13 градусов.
В Ялуторовске облачно и снегопад. Ветер южный, юго-западный 3-7 метров в секунду. Температура воздуха: -15, -13 градусов.
В Тюменской области переменная облачность, местами небольшой снегопад. Ветере южных направлений 3-9 метров в секунду. Температура воздуха - 9, -15 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU