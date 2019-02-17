2019-02-17T06:39:05+03:00
Общество

Погода в Тюмени 17 февраля: облачно и небольшой снег

Ветер южных направлений
Алена Кульмухаметова
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В Тюмени сегодня облачно и небольшой снегВ Тюмени сегодня облачно и небольшой снегФото: Татьяна Коркина
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Утро воскресенья 17 февраля в Тюмени будет облачным. В течение дня синоптики прогнозируют небольшой снег. Ветер южный, юго-западный 1-4 метров в секунду. Температура воздуха: -14, -12 градусов.

В Тобольске облачно и небольшой снег. Ветер южный, юго-западный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха: -15, -12 градусов.

В Заводоуковске также облачная погода и снегопад. Ветер южный. Юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха: -14, -13 градусов.

В Ялуторовске облачно и снегопад. Ветер южный, юго-западный 3-7 метров в секунду. Температура воздуха: -15, -13 градусов.

В Тюменской области переменная облачность, местами небольшой снегопад. Ветере южных направлений 3-9 метров в секунду. Температура воздуха - 9, -15 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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