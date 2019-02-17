Газ пришёл в 1300 домов деревень и сёл Тюменской области

СЕГОДНЯ 06:09 2019-02-17T06:12:11+03:00

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В Тюменской области в 2018 году газифицировали 74,8% деревень и сел. Более 1300 семей уже оценили благо от голубого топлива.

По информации пресс-службы Тюменской областной думы, строительство газораспределительных сетей в сельской местности велось в рамках реализации мероприятий программы газификации на 2018-2022 годы. В 48 сельских населенных пунктах, расположенных на территориях 11 муниципальных районов области, построено 76,40 км газораспределительных сетей, природным газом обеспечено 1 366 домовладений, объем финансирования составил 172,20 млн рублей. Газ получили ранее не газифицированные деревни Шестакова и Подрезова Тобольского района, села Салаирка и деревни Кулига Тюменского района, села Агарак Юргинского района.

Газификация сельских поселений Тюменской области продолжена в 2019 году. Перечнем работ на период с 2019 по 2022 годы предусмотрено строительство внутрипоселковых газопроводов в 121 сельском населенном пункте региона.

Следует отметить, что с 1 января 2018 размер субсидии нуждающимся категориям граждан на обустройство внутридомового газового оборудования увеличился с 25 до 40 тыс. рублей, при этом перечень категорий граждан, имеющих право на получение субсидии, дополнен одиноко проживающими пенсионерами.

ИСТОЧНИК KP.RU