2019-02-17T06:12:11+03:00
Общество

Газ пришёл в 1300 домов деревень и сёл Тюменской области

Для льготников предусмотрены субсидии
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Фото с сайта пиксабайФото с сайта пиксабай
Изменить размер текста:

В Тюменской области в 2018 году газифицировали 74,8% деревень и сел. Более 1300 семей уже оценили благо от голубого топлива.

По информации пресс-службы Тюменской областной думы, строительство газораспределительных сетей в сельской местности велось в рамках реализации мероприятий программы газификации на 2018-2022 годы. В 48 сельских населенных пунктах, расположенных на территориях 11 муниципальных районов области, построено 76,40 км газораспределительных сетей, природным газом обеспечено 1 366 домовладений, объем финансирования составил 172,20 млн рублей. Газ получили ранее не газифицированные деревни Шестакова и Подрезова Тобольского района, села Салаирка и деревни Кулига Тюменского района, села Агарак Юргинского района.

Газификация сельских поселений Тюменской области продолжена в 2019 году. Перечнем работ на период с 2019 по 2022 годы предусмотрено строительство внутрипоселковых газопроводов в 121 сельском населенном пункте региона.

Следует отметить, что с 1 января 2018 размер субсидии нуждающимся категориям граждан на обустройство внутридомового газового оборудования увеличился с 25 до 40 тыс. рублей, при этом перечень категорий граждан, имеющих право на получение субсидии, дополнен одиноко проживающими пенсионерами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тюменском районе поздравили ветеранов-афганцев
Качественную питьевую воду получают более половины жителей тюменских сёл
Тюменские школьники показали высокие результаты на олимпиаде по обществознанию
Мародёр обокрал погорельцев из Ишима
Тюменский пятиклассник – дипломант Всероссийского конкурса социальной рекламы «Стиль жизни - здоровье»
Погода в Тюмени 17 февраля: облачно и небольшой снег
На юниорском первенстве Европы тюменские биатлонисты показали высокие результаты
Тюменский санаторий привлекает отдыхающих из девяти регионов России
Госпиталь «Мать и дитя» откроется в Тюмени
Тюменки в декрете повышают квалификацию перед выходом на работу
Три человека пострадали в жёстком ДТП на улице 50 лет ВЛКСМ в Тюмени
Тюменских школьников обучают основам агробизнеса
«Серебряные» волонтёры Тюмени открыли новое культурное направление
В интернете появился трек, посвященный тобольской молодежи
Тюменцам расскажут, как за творчество получить деньги
На трассе под Тюменью полицейские задержали когалымчанина с гашишем
Тюменские медики провели уникальную операцию на глаза восьмилетнему мальчику
Воспитанник тюменской школы биатлона завоевал «бронзу» на Европейском зимнем юношеском олимпийском фестивале
Тюменским студентам рассказали, как попасть в передовые агропромышленные хозяйства
Житель из посёлка Яр вспомнил о сломанной челюсти и больной голове через несколько дней
Тюменский проект «Шанс» запущен в Ялуторовске
Тюменские школьники показали высокие результаты на математической олимпиаде
Секреты дизайна раскроют тюменцам на международной лекции-завтраке CreativeMornings