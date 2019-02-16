На юниорском первенстве Европы тюменские биатлонисты показали высокие результаты

СЕГОДНЯ 18:08 2019-02-16T18:08:18+03:00

Соревнования проходили в проходили в Саранске с 11 по 14 февраля

Изменить размер текста: A A

«Золото», «серебро» и «бронзу» привезли тюменские биатлонисты с соревнования к первенству Европы среди юниоров, которые состоялись в Саранске с 11 по 14 февраля

По данным пресс-службы Союза биатлонистов России, два промаха на четырех огневых рубежах не помешали тюменской биатлонистке Анастасии Жужговой победить в индивидуальной гонке. Ближайшая преследовательница Жужговой – Ксения Воронова из Ханты-Мансийского автономного округа – допустила 4 промаха, на финише проиграла тюменке 7 секунд и осталась второй. Бронза досталась Анастасии Гореевой из Московской области – она допустила 6 промахов и проиграла Жужговой 54,8 секунды.

Не обошлась без медали для сборной Тюменской области и мужская индивидуальная гонка – Илья Новопашин допустил 1 промах и финишировал третьим. Победу одержал Андрей Кричун, представляющий одновременно Ленинградскую и Саратовскую области, который, как и Новопашин, промахнулся лишь однажды. Второе место занял Антон Овсянников из ХМАО – с тремя промахами он проиграл победителю на финише ровно 13 секунд.

В спринтерских гонках завоевать медали представителям Тюменской области не удалось.

Теперь спортсменов ожидает Первенство Европы, которое пройдет с 4 по 10 марта в норвежском Шушене.

ИСТОЧНИК KP.RU