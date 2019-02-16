2019-02-16T17:39:37+03:00
Общество

Тюменский санаторий привлекает отдыхающих из девяти регионов России

В нём отдохнуло более шести тысяч человек
Алена Кульмухаметова
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Более шести тысяч жителей и гостей Тюменской области прошли в 2018 году санаторно-курортное лечение и профилактические курсы на базе оздоровительного центра «Красная гвоздика».

Санаторий становится излюбленным местом отдыха жителей Югры и Ямала, Свердловской, Курганской, Челябинской и Тюменской областей, Пермского края, Удмуртии и Дальнего Востока.

Сотрудники центра убеждены, что лучший отдых – это тот, который проведен с пользой.

Сотрудники центра разработали и внедрили целую систему комплексных оздоровительных программ: «Красивая осанка» (для детей и подростков), «Скажи «ДА» здоровому сердцу», «Легкая походка», «Легкое дыхание», «Движение без боли», «Стройность. Легкость. Красота» и другие.

Особое внимание уделяется семейному отдыху.

По информации департамента здравоохранения Тюменской области, успешно организован фестиваль молодых семей Ямала. Профильная смена охватила более 200 детей и родителей. В спектр лечебных и оздоровительных процедур семей включена специально разработанная медицинская программа «Мать и дитя».

Санаторий «Красная гвоздика» в 2018 году отмечен дипломом лауреата регионального конкурса «Лучшие товары и услуги Тюменской области».

ИСТОЧНИК KP.RU

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