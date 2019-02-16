Госпиталь «Мать и дитя» откроется в Тюмени

СЕГОДНЯ 16:09 2019-02-16T16:13:19+03:00

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До открытия госпиталя «Мать и дитя» на 164 койко-места

в многопрофильном медицинском центре «Медицинский город» осталось совсем немного. Объект сдадут уже в 2019 году.

Строительство ведется полностью за счет средств инвестора. Об этом рассказал заместитель губернатора Тюменской области, начальник Главного управления строительства региона Сергей Шустов.

– В Тюмени завершено проектирование, начнется экспертиза и уже есть подтверждение о выделении федеральных средств на строительство третьей очереди Онкологического центра в «Медицинском городе», который находится в районе Червишевского тракта, – сообщил он. – Также в этом году будем заниматься подготовкой проекта для строительства в этом центре детской больницы на 300 коек.

ИСТОЧНИК KP.RU