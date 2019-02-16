Госпиталь «Мать и дитя» откроется в Тюмени
До открытия госпиталя «Мать и дитя» на 164 койко-места
в многопрофильном медицинском центре «Медицинский город» осталось совсем немного. Объект сдадут уже в 2019 году.
Строительство ведется полностью за счет средств инвестора. Об этом рассказал заместитель губернатора Тюменской области, начальник Главного управления строительства региона Сергей Шустов.
– В Тюмени завершено проектирование, начнется экспертиза и уже есть подтверждение о выделении федеральных средств на строительство третьей очереди Онкологического центра в «Медицинском городе», который находится в районе Червишевского тракта, – сообщил он. – Также в этом году будем заниматься подготовкой проекта для строительства в этом центре детской больницы на 300 коек.
ИСТОЧНИК KP.RU