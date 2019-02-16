2019-02-16T16:13:19+03:00
Общество

Госпиталь «Мать и дитя» откроется в Тюмени

Строительство уже ведётся
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Фото с сайта пиксабайФото с сайта пиксабай
Изменить размер текста:

До открытия госпиталя «Мать и дитя» на 164 койко-места

в многопрофильном медицинском центре «Медицинский город» осталось совсем немного. Объект сдадут уже в 2019 году.

Строительство ведется полностью за счет средств инвестора. Об этом рассказал заместитель губернатора Тюменской области, начальник Главного управления строительства региона Сергей Шустов.

– В Тюмени завершено проектирование, начнется экспертиза и уже есть подтверждение о выделении федеральных средств на строительство третьей очереди Онкологического центра в «Медицинском городе», который находится в районе Червишевского тракта, – сообщил он. – Также в этом году будем заниматься подготовкой проекта для строительства в этом центре детской больницы на 300 коек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тюменский санаторий привлекает отдыхающих из девяти регионов России
Тюменки в декрете повышают квалификацию перед выходом на работу
Три человека пострадали в жёстком ДТП на улице 50 лет ВЛКСМ в Тюмени
Тюменских школьников обучают основам агробизнеса
«Серебряные» волонтёры Тюмени открыли новое культурное направление
В интернете появился трек, посвященный тобольской молодежи
Тюменцам расскажут, как за творчество получить деньги
На трассе под Тюменью полицейские задержали когалымчанина с гашишем
Тюменские медики провели уникальную операцию на глаза восьмилетнему мальчику
Воспитанник тюменской школы биатлона завоевал «бронзу» на Европейском зимнем юношеском олимпийском фестивале
Тюменским студентам рассказали, как попасть в передовые агропромышленные хозяйства
Житель из посёлка Яр вспомнил о сломанной челюсти и больной голове через несколько дней
Тюменский проект «Шанс» запущен в Ялуторовске
Тюменские школьники показали высокие результаты на математической олимпиаде
Секреты дизайна раскроют тюменцам на международной лекции-завтраке CreativeMornings