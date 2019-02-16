2019-02-16T15:34:07+03:00
Общество

Тюменки в декрете повышают квалификацию перед выходом на работу

Обучение проходит через Центр занятости
Алена Кульмухаметова
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По направлению на курсы от центра занятости города Тюмени и Тюменского района профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование в 2018 году 167 мам в декрете повысили квалификации.

Специалисты центра предложили одной из мам – Светлане Тютиной пройти курсы повышения квалификации по направлению «Менеджер по закупкам». До декрета женщина работала в одной из организаций, где занимала должность специалиста по работе с партнерами. По словам самой Светланы, об обучении через Центр занятости она знала задолго беременности и захотела воспользоваться данной государственной программой перед выходом на работу.

- Это было очень полезно, я получила достаточно знаний, чтобы, несмотря на трехгодичный перерыв, продолжить работать в своей организации, - рассказала Светлана.

В 2019 году Центр занятости населения города Тюмени и Тюменского района вновь приглашает женщин в отпуске по уходу за ребенком воспользоваться данной программой. Для этого необходимо обратиться в отдел профессионального обучения по тел. 27-35-30, 27-38-63.

ИСТОЧНИК KP.RU

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