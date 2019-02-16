Три человека пострадали в жёстком ДТП на улице 50 лет ВЛКСМ в Тюмени

СЕГОДНЯ 14:37 2019-02-16T14:37:25+03:00

Виновника аварии за несколько минут до происшествия видели на Пермякова

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Дорожно-транспортное происшествие с участием иномарки и отечественного «ВАЗа» случилось накануне, 15 февраля, около девяти вечера на улице 50 лет ВЛКСМ в Тюмени. «Тойота Рав 4» от столкновения вылетела на опору ЛЭП.

По предварительным данным, «ВАЗ-21130» не справился с управлением и врезался во внедорожник.

— После столкновения легковой автомобиль Toyota отбросило на опору линии электропередачи. По предварительным данным, водитель ВАЗа не справился с управлением.

В результате ДТП пострадали 28-летний водитель «ВАЗа», его 33-летний пассажир и 35-летняя водитель «Тойоты».

В соцсетях один из подписчиков тюменского паблика по имени Павел, сегодня утром сообщил, что накануне видел виновника ДТП, который нарушал правила дорожного движения.

«Вчера ехал по пермякова (мост) в районе 19-10 в сторону ТЦ солнечного, дак этот тип на 13 ехал как на формуле 1. В плотную прижался (вечерний трафик не даёт быстро ехать) а как появилось немного места без поворотников нырнул через два ряда и полетел........ Ещё вчера подумал не переведёт такая езда до добра» (с сохранением орфографии и пунктуации автора) – пишет тюменец.

ИСТОЧНИК KP.RU