Тюменских школьников обучают основам агробизнеса

СЕГОДНЯ 14:17 2019-02-16T14:17:53+03:00

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Основы агробизнеса и фермерского хозяйства изучают ребята из 84 школ Тюменской области. Как сообщает пресс-центр Тюменской областной думы, школы стали участниками сетевого проекта «Агропоколение» реализуемого в Тюменской области с 2012 года.

Проект создан для совершенствования системы профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных организаций Тюменской области по специальностям сельскохозяйственного профиля, формирование их устойчивой мотивации на продолжение профессиональной деятельности и жизни на селе.

Он реализуется Центром непрерывного аграрного образования Тюменской области. В проекте участвуют профессиональные образовательные организации и организации высшего образования: «Агротехнологический колледж» (г. Ялуторовск), «Заводоуковский агропромышленный техникум», «Тюменский техникум строительной индустрии и городского хозяйства» (отделение в с. Ярково), «Тобольский многопрофильный техникум» (отделение в с. Вагай), «Голышмановский агропедагогический колледж», «Ишимский многопрофильный техникум», «Государственный аграрный университет Северного Зауралья».

ИСТОЧНИК KP.RU