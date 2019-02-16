«Серебряные» волонтёры Тюмени открыли новое культурное направление
Областная Штаб-квартира «серебряных» добровольцев запускает новое социальное направление – инклюзивный театр для одиноких пожилых людей и детей с ограниченными возможностями, проживающих в домах-интернатах.
Добровольцы уже приступили к репетиции авторской постановки.
Творческий наставник, актриса молодежного театра «Ангажемент» Анастасия Бируля, помогает взрослым активистам постичь искусство перформанса, внутреннего и внешнего перевоплощения, обучиться сценическим навыкам.
Необычность новаторской социальной технологии заключается в том, что участники Штаб-квартиры прямо во время спектакля применят такие реабилитационные и профилактические практики, как пальчиковая гимнастика, упражнения на развитие координации движений, памяти и внимания.
Кроме того, в формате иммерсивного театра будут стерты все привычные границы между сценой и залом. Волонтеры «серебряного» возраста создадут для аудитории эффект полного погружения в сюжет постановки. Зритель станет полноправным участником происходящего и будет напрямую взаимодействовать с актерами.
Результаты совместной творческой коллаборации создатели театрального эксперимента представят уже в конце февраля.
Напомним, в 2018 году проект Областная Штаб-квартира «серебряных» добровольцев вошел в число победителей Всероссийского конкурса по формированию центров «серебряного» волонтерства.
ИСТОЧНИК KP.RU