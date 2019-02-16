«Серебряные» волонтёры Тюмени открыли новое культурное направление

СЕГОДНЯ 13:15 2019-02-16T13:15:08+03:00

Будут стерты все привычные границы между сценой и залом

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Областная Штаб-квартира «серебряных» добровольцев запускает новое социальное направление – инклюзивный театр для одиноких пожилых людей и детей с ограниченными возможностями, проживающих в домах-интернатах.

Добровольцы уже приступили к репетиции авторской постановки.

Творческий наставник, актриса молодежного театра «Ангажемент» Анастасия Бируля, помогает взрослым активистам постичь искусство перформанса, внутреннего и внешнего перевоплощения, обучиться сценическим навыкам.

Необычность новаторской социальной технологии заключается в том, что участники Штаб-квартиры прямо во время спектакля применят такие реабилитационные и профилактические практики, как пальчиковая гимнастика, упражнения на развитие координации движений, памяти и внимания.

Кроме того, в формате иммерсивного театра будут стерты все привычные границы между сценой и залом. Волонтеры «серебряного» возраста создадут для аудитории эффект полного погружения в сюжет постановки. Зритель станет полноправным участником происходящего и будет напрямую взаимодействовать с актерами.

Результаты совместной творческой коллаборации создатели театрального эксперимента представят уже в конце февраля.

Напомним, в 2018 году проект Областная Штаб-квартира «серебряных» добровольцев вошел в число победителей Всероссийского конкурса по формированию центров «серебряного» волонтерства.

ИСТОЧНИК KP.RU