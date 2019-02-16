В интернете появился трек, посвященный тобольской молодежи

СЕГОДНЯ 12:14 2019-02-16T12:14:51+03:00

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Тоболяк Евгений Димов сочинил рэп о тобольской молодежи. Трек уже можно послушать в сети. Музыкальное произведение посвящено амбициозным молодым людям, готовым достигать поставленных целей, открытым новым идеями готовым объединяться в коллаборации.

Исполнил композицию музыкант под псевдонимом VAZHNYY. На совместное творчество ребят вдохновил проект «Перезагрузка», который стартует 1 марта, сообщает интернет – портал «Мегатюмень».

По словам Светланы Спеховой, руководителя мультицентра «Моя территория» в Тобольске, рэп о тобольской молодежи – это пример коллаборации между талантливыми ребятами и командой организаторов «Перезагрузки». Объединяет их общее дело: формирование творческой среды и создание совместного продукта искусства.

Композицию можно послушать в группе проекта в ВКонтакте.

Напомним, что стать участником «Перезагрузки» могут студенты ссузов и вузов. Регистрация продлится до 28 февраля по ссылке.

На протяжении недели режиссеры, закрепленные за командами-участницами, будут отсматривать и помогать в доработке концертных программ студентов. Также для участников пройдут мастер-классы по направлениям: «Музыка», «Хореография», «Театр», «Оригинальный жанр», «Мода» и «Медиа».

ИСТОЧНИК KP.RU