В интернете появился трек, посвященный тобольской молодежи
Тоболяк Евгений Димов сочинил рэп о тобольской молодежи. Трек уже можно послушать в сети. Музыкальное произведение посвящено амбициозным молодым людям, готовым достигать поставленных целей, открытым новым идеями готовым объединяться в коллаборации.
Исполнил композицию музыкант под псевдонимом VAZHNYY. На совместное творчество ребят вдохновил проект «Перезагрузка», который стартует 1 марта, сообщает интернет – портал «Мегатюмень».
По словам Светланы Спеховой, руководителя мультицентра «Моя территория» в Тобольске, рэп о тобольской молодежи – это пример коллаборации между талантливыми ребятами и командой организаторов «Перезагрузки». Объединяет их общее дело: формирование творческой среды и создание совместного продукта искусства.
Композицию можно послушать в группе проекта в ВКонтакте.
Напомним, что стать участником «Перезагрузки» могут студенты ссузов и вузов. Регистрация продлится до 28 февраля по ссылке.
На протяжении недели режиссеры, закрепленные за командами-участницами, будут отсматривать и помогать в доработке концертных программ студентов. Также для участников пройдут мастер-классы по направлениям: «Музыка», «Хореография», «Театр», «Оригинальный жанр», «Мода» и «Медиа».
ИСТОЧНИК KP.RU