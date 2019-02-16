Тюменцам расскажут, как за творчество получить деньги

СЕГОДНЯ 11:17 2019-02-16T11:17:45+03:00

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Молодежный театральный центр «Космос» запускает конкурс на реализацию творческих проектов и постановку спектаклей «ЦЕХ». В рамках проекта тюменцам расскажут, как создать успешный творческий проект

Его участники и все желающие смогут пройти бесплатную образовательную программу.

В течение двух дней, 20 и 25 февраля, организаторы проведут цикл лекций о том, каким должно быть идейное наполнение проекта, об актуальных тенденциях и течениях в творческой среде. А также правилах оформления конкурсной заявки, составления отчетности и сметы.

Главной изюминкой станет скайп-конференция с международным театральным экспертом Адой Мухиной — режиссером, куратором, педагогом, арт-журналистом и путешествующим художником.

— На образовательной программе мы поговорим, как сделать свой творческий проект успешным и нужным. Стать слушателями лекций могут все желающие, не только участники конкурса «Цех», — прокомментировала Ольга Городиская, куратор конкурса.

ИСТОЧНИК KP.RU