На трассе под Тюменью полицейские задержали когалымчанина с гашишем

СЕГОДНЯ 10:54 2019-02-16T10:54:51+03:00

Молодой человек купил наркотики в Башкирии

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Пассажир задержанной для проверки документов тринадцатой модели «ВАЗа» сильно нервничал, чем вызвал подозрение у полицейских Тюменского района. Стражи порядка досмотрели молодого человека и нашли наркотики.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области, злоумышленник был задержан на 317 километре автодороги Тюмень-Екатеринбург. При досмотре в кармане куртки 22-летнего пассажира из Когалыма был обнаружен и изъят неизвестный сверток. Задержанный доставлен в полицию для дальнейшего разбирательства.

Экспертиза показала, что злоумышленник перевозил около трех граммов наркотического вещества «гашиш». Правонарушитель сообщил, что ездил в Башкирию для покупки авто, там же приобрел запрещенный препарат.

По данному факту дознавателями возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

ИСТОЧНИК KP.RU