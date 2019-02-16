Тюменские медики провели уникальную операцию на глаза восьмилетнему мальчику

СЕГОДНЯ 10:16 2019-02-16T10:16:10+03:00

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Мальчик мог лишиться зрения после игры с домашним питомцем, но профессионализм тюменских врачей сохранил ребёнку глаз. Уникальная операция врачами тюменской областной клинической больницы №2 была выполнена впервые.

Восьмилетнему мальчику с открытой травмой глаза выполнили реконструкцию носослезного канала с использованием дренажного силиконового стента. Операция проводилась по эндоскопической методике.

В конце января ребёнок был доставлен в больницу с травмой глаза после игры с домашним питомцем. Без операции дефект мягких тканей и разрыв слёзного канала могли привести даже к потере зрения.

Два часа заведующие детскими офтальмологическим и оториноларингологическим отделениями Надежда Ашихмина и Надежда Кузнецова оперировали юного пациента. Со стентом ребенок будет ходить несколько месяцев, пока вокруг него не сформируется слизистая и новый носослезный канал. Затем имплантат извлекут под легким наркозом.

- Новый подход не только исключает возможность осложнений, а также обеспечивает отток слезы сразу после операции. Самое важное – он позволяет восстановить анатомию глаза, - рассказала о преимуществах новой высокотехнологичной методики Надежда Ашихмина.

Врач также подчеркнула, что, благодаря современному оборудованию, на лице у пациента не останется даже шрамов.

ИСТОЧНИК KP.RU