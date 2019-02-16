2019-02-16T09:29:32+03:00
Спорт

Воспитанник тюменской школы биатлона завоевал «бронзу» на Европейском зимнем юношеском олимпийском фестивале

Ещё один россиянин Павел Мещаков показал 24–й результат
Алена Кульмухаметова
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Фото с biathlonrus.comФото с biathlonrus.com
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Приятные новости пришли от biathlonrus.com. Воспитанник тюменской школы биатлона 17–летний Илья Анисимов занял третье место в спринте на стартовавшем в Сараевой Европейском зимнем юношеском олимпийском фестивале.

Илья Анисимов занял третье место на Европейском юношеском олимпийском фестивале.

С одним промахом он уступил 20 секунд победителю — французу Эрику Перро. Второе место занял Ловро Планко из Словении. Ещё один россиянин Павел Мещаков показал 24–й результат.

- Было очень тяжело, сложная трасса. Соперники тоже не позволяли расслабиться — все сильные и хорошо стреляют. До меня пока всё ещё не доходит, что вообще произошло. В целом доволен стрельбой и ходом. Очень благодарен сервисменам за подготовку лыж, — поделился впечатлениями юноша.

Отметим. Что Илья Анисимов родом из города Заводоуковск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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