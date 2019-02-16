Тюменским студентам рассказали, как попасть в передовые агропромышленные хозяйства

СЕГОДНЯ 09:20 2019-02-16T09:20:55+03:00

В регионе реализуется около 15 крупнейших инвестпроектов на сумму более 37 млрд рублей

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Проблем с трудоустройством для выпускников аграрных университетов и училищ в Тюменской области нет. Об этом заявил замгубернатора, директор регионального департамента АПК Владимир Чейметов.

В регионе реализуется около 15 крупнейших инвестпроектов на сумму более 37 млрд рублей. Нет проблем с трудоустройством для выпускников. Найти работу поможет практика, на которой руководство предприятия всесторонне оценивает потенциал будущего работника. Молодым специалистам на селе предоставляется жилье в личное или служебное пользование. Реализуются различные жилищные программы с господдержкой.

- По результатам 2018 года 72 процента выпускников ГАУ Северного Зауралья трудоустроились в АПК, – заявила ректор Елена Бойко. – Пять лет назад этот показатель был в два раза меньше. Мы делаем акцент на практику, среди основных партнеров вуза – 38 тюменских сельхозпредприятий, где студенты проходят практику.

Отметим, что тюменские аграрии добились высоких результатов в последние годы: это самая высокая урожайность овощей открытого грунта в стране, золотая медаль за успехи в развитии сельхозкооперации и многое другое.

ИСТОЧНИК KP.RU