2019-02-16T08:28:31+03:00
Происшествия

Житель из посёлка Яр вспомнил о сломанной челюсти и больной голове через несколько дней

Мужчина после драки боли не чувствовал
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Фото из открытых источниковФото из открытых источников
Изменить размер текста:

Алкогольная анестезия позволила избитому тюменцу не чувствовать боли в течение несколько дней. Когда он отрезвел, то вспомнил о невыносимых болях и обратился за помощью к медикам.

Накануне в отделение полиции «Тюменский» поступила информация о том, что в медучреждение поселка Яр доставлен местный житель с травмой головы и переломом челюсти.

Стражи порядка выяснили, что между сельчанином и его знакомым во время застолья с алкоголем произошел конфликт. 30-летний собутыльник четыре раза сильно ударил в лицо 46-летнего мужчину. За медицинской помощью потерпевший обратился только спустя несколько суток, так как из-за постоянного пребывания в состоянии алкогольного опьянения не чувствовал боли.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, по признаку опасности для жизни».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тюменцам расскажут, как за творчество получить деньги
На трассе под Тюменью полицейские задержали когалымчанина с гашишем
Тюменские медики провели уникальную операцию на глаза восьмилетнему мальчику
Воспитанник тюменской школы биатлона завоевал «бронзу» на Европейском зимнем юношеском олимпийском фестивале
Тюменским студентам рассказали, как попасть в передовые агропромышленные хозяйства
Тюменский проект «Шанс» запущен в Ялуторовске
Тюменские школьники показали высокие результаты на математической олимпиаде
Секреты дизайна раскроют тюменцам на международной лекции-завтраке CreativeMornings
Погода в Тюмени 16 февраля: суббота будет пасмурной
101 миллион мегабайт сердечных посланий: много или мало
Тюменцам напомнили о запрете курения в общественных местах
В Тюмени ограничат движение транспорта в районе перекрёстка Амурской и Восстания
Мальчика, которого три дня искала вся Тюмень, нашли у «Бургер Кинга» в «О’Кее»
Пожар в автомобильном боксе в Тюмени повредил кровлю, отделку и микроавтобус
В Тюменской области охранник школы стащил мобильник у молоденькой учительницы
Банк УРАЛСИБ предлагает программу «Кредит на автомобиль с остаточным платежом»
Тюменцам напоминают о правилах нахождения на льду зимой
В Тюмени вор-редицивист отправится в колонию за 29 краж
Юные длинноволосые тюменки могут принять участие в конкурсе «Коса – девичья краса»
В Тюменской области мужчина обиделся на шутку друга и сломал ему челюсть
Жительнице Ишима грозит штраф до полумиллиона рублей за фиктивную регистрацию пенсионера
Из-за ДТП на трассе Тюмень - Ханты-Мансийске в обоих направлениях перекрыли движение
Тюменские дворовые команды посоревнуются в мини-футболе на снегу
В Тобольске поклонник концертов оказался любителем дамских норковых шуб
В Тюмени 17 человек эвакуировано в результате пожара в многоэтажке на Широтной
Тюменских мам и их детей приглашают раскрасить деревянные фигурки и посмотреть выставку рисунков
В Ишиме мужчина замахнулся поленом на бывшую пассию за отказ помириться
В Тюменской области в День святого Валентина поженились 59 пар