Житель из посёлка Яр вспомнил о сломанной челюсти и больной голове через несколько дней

СЕГОДНЯ 08:28 2019-02-16T08:28:31+03:00

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Алкогольная анестезия позволила избитому тюменцу не чувствовать боли в течение несколько дней. Когда он отрезвел, то вспомнил о невыносимых болях и обратился за помощью к медикам.

Накануне в отделение полиции «Тюменский» поступила информация о том, что в медучреждение поселка Яр доставлен местный житель с травмой головы и переломом челюсти.

Стражи порядка выяснили, что между сельчанином и его знакомым во время застолья с алкоголем произошел конфликт. 30-летний собутыльник четыре раза сильно ударил в лицо 46-летнего мужчину. За медицинской помощью потерпевший обратился только спустя несколько суток, так как из-за постоянного пребывания в состоянии алкогольного опьянения не чувствовал боли.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, по признаку опасности для жизни».

ИСТОЧНИК KP.RU