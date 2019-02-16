Тюменский проект «Шанс» запущен в Ялуторовске

СЕГОДНЯ 08:10 2019-02-16T08:13:33+03:00

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Накануне завершилась образовательная программа социального проекта «Шанс» в Ялуторовске. Будущие наставники из числа активных жителей города посещали лекции и практические занятия, где узнавали о психологических особенностях работы с ребенком и конфликтологии.

Наставниками для подростков с «трудной судьбой» решили 15 ялуторовчан — библиотекари, социальные педагоги, психологи, музейные работники, журналисты.

На занятиях будущие наставники участвовали в тренингах, где учились взаимодействовать с подростками и устанавливать контакт, в зависимости от настроения и характера ребенка. А также в игровой форме моделировали конфликтные ситуации и решали их.

После образовательной программы с наставниками будет заключен договор. Следующим этапом проекта станет знакомство подростков с наставниками и объединение в пары. Первая встреча состоится уже сегодня, 16 февраля.

Следить за проектом можно в группе в ВКонтакте.

Напомним, социальный проект «Шанс» показывает подросткам, нуждающимся в помощи и поддержке, позитивный путь самореализации. В прошлом году в проекте приняли участие 20 пар «наставник-ребенок», за восемь месяцев они посетили 63 мероприятия. В этом году проект победил в конкурсе #ТВОРИТЬДОБРОПРОСТО и получил поддержку в размере 50000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU