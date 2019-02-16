2019-02-16T07:21:25+03:00
Общество

Тюменские школьники показали высокие результаты на математической олимпиаде

Призёрами в общей сложности стали 24 школьника
Алена Кульмухаметова
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Математика на олимпиаде стала одним из самых массовых предметовМатематика на олимпиаде стала одним из самых массовых предметовФото: Татьяна Коркина
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В последние три года, по мнению специалистов, подготовка тюменских школьников не уступает уровню ребят из Москвы и Санкт-Петербурга.

- Результаты участников в разы выше прошлогодних, - заявил председатель жюри по математике Дмитрий Иванов на заседании оргкомитета Тюменского регионального этапа всероссийской олимпиады школьников.

В этом году математика стала одним из самых массовых предметов, а результаты – одними из самых неожиданных. Ребята смело брались за сложные задачи и предлагали простые и интересные способы их решения. За нестандартное мышление жюри даже отметили грамотами троих одиннадцатиклассников.

По данным департамента образования и науки Тюменской области, все призеры и победители этого года – ученики областной физико-математической школы. Так, в девятых классах максимальный балл набрал Алексей Янин, в десятых – Леонид Горбунов, в одиннадцатых – Елизавета Арцер. Призёрами в общей сложности стали 24 школьника. В их числе – трое восьмиклассников, которые успешно справились с программой девятого класса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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