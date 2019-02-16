Секреты дизайна раскроют тюменцам на международной лекции-завтраке CreativeMornings

СЕГОДНЯ 06:02 2019-02-16T06:02:16+03:00

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В следующее воскресенье 24 февраля в Тюмени пройдет международная лекция-завтрак CreativeMornings. Начало в 10:00.

Тюменцам расскажут о симметрии: как изменить визуальную среду и создавать дизайн. Спикером выступит Александр Назаров, основатель дизайн-студии и член Ассоциации брендинговых компаний России.

Отметим, что вместе с командой Александр выполнил более 150 проектов в сфере бренд-дизайна для компаний из Тюмени, Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Объединенных Арабских Эмиратов, Вьетнама.

— Когда мы обсуждали тему февраля, сразу пришла идея пригласить Александра, ведь в дизайне важны: композиционное равновесие и симметрия. В его багаже много крупных проектов, что говорит о знании ремесла изнутри и использовании разных стилей в профессии. На лекции тюменцы узнают о дизайн-кодах, применяемых в брендах и рекламе, и их отражении в визуальной среде, — отметила Юлия Каргаполова, куратор проекта.

Тюменцы ранее в рамкам проекта CreativeMornings вместе с региональными спикерами уже обсудили 20 тем: «Выживание», «Равенство», «Гениальность», «Сострадание», «Пионер», «Смерть», «Контекст», «Тревога», «Любопытство», «Отвага», «Игра», «Обязательство», «Ремесло», «Намерение», «Сообщество», «Хаос», «Честность», «Рестарт», «Традиции», «Сюрреализм».

Напомним, что лекции-завтраки CreativeMornings бесплатные и каждый месяц проходят в 188 городах мира. В России к проекту присоединились Москва, Санкт-Петербург и Тюмень.

Предварительная регистрация по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU