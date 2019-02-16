Погода в Тюмени 16 февраля: суббота будет пасмурной

СЕГОДНЯ 05:50 2019-02-16T05:50:01+03:00

В Тюмени сегодня облачно и небольшой снег Фото: Татьяна Коркина

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По прогнозам синоптиков в субботу, 16 февраля, в Тюмени ожидается облачная погода, небольшой снег. Ветер южный, юго-восточный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха: -12, -10 градусов.

В Тобольске утро будет солнечным. Затем небо затянут облака и к вечеру пойдёт небольшой снег. Ветер южный 2-9 метров в секунду. Температура воздуха: -12, -6 градусов.

В Ялуторовске также преимущественно облачная погода, вечером ожидается снегопад. Ветер южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха: -15, -11 градусов.

В Заводоуковске утро солнечное, ближе к полудню небо затянет облаками и ожидается небольшой снегопад. Ветер южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха: -15, -11 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU