2019-02-15T17:49:35+03:00
Общество

101 миллион мегабайт сердечных посланий: много или мало

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Фото: МегафонФото: Мегафон
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15 февраля 2019 года. Тюмень. В День святого Валентина мессенджеры и соцсети пользовались популярностью у влюбленных тюменцев. Клиенты «МегаФона» за сутки скачали 101 миллион мегабайт, что почти на четверть больше, чем в обычный будний день. Такого объема хватило бы для отправки 4 миллиардов стикеров с валентинками.

По статистике, мужчины предпочли звонить, а дамы отправлять сообщения с тематическим контентом. В праздник мобильная активность абонентов началась в 10.00 и достигла пика в 21.00.

Самый продолжительный разговор тюменцев длился один час. В общем, в этот день жители проговорили по телефону 6 миллионов минут и отправили 149 тысяч SMS-сообщений.

- Готовиться к празднику влюбленные начали заранее. Накануне 14 февраля посещаемость в наших салонах выросла на 20%. Клиенты выбирали презенты и интересовались мобильными устройствами с поддержкой 4G. В топ самых востребованных моделей вошли Apple и Samsung, – поделился руководитель по развитию бизнеса на массовом рынке «МегаФона» в Тюмени Александр Степанов.

Абоненты «МегаФона» поздравили близких в других городах. Чаще всего они звонили по России – в Самару, Ростов-на-Дону, Саратов, Тольятти, Нижний Новгород, Екатеринбург, Красноярск, Уфу и Сургут.

СПРАВКА "КП"

«МегаФон» на Урале предоставляет услуги связи в 10 регионах: Свердловской, Челябинской, Тюменской, Кировской, Курганской областях, Пермском крае, Республиках Коми и Удмуртия, ХМАО, ЯНАО. Оператор — лидер по скорости мобильного интернета в России, по результатам 7,9 млн замеров пользователей Speedtest от компании Ookla.

ИСТОЧНИК KP.RU

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