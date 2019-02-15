СЕГОДНЯ 15:55 2019-02-15T15:55:37+03:00

Тюменцам напомнили о запрете курения в общественных местах Фото: pixabay.com

Курить можно только в специально отведённых места

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Департамент безопасности жизнедеятельности тюменской администрации напомнил горожанам об установленном в России Федеральном законе на запрет курения табака в общественных местах.

Курить нельзя:

- на территориях образовательных учреждений, спортивных учреждений;

- на территории, предназначенных для оказания медицинских и санаторно-курортных услуг;

- в заведениях общепита, на рынках, в торговых объектах, в лифтах;

- в помещениях социальных служб, в помещениях, занятых органами власти;

- на детских площадках и в границах территорий, занятых пляжами.

Курить можно только в специально отведённых местах, обозначаемых знаками «Место для курения».

Отметим, что в 2018 году в Тюмени по причине неосторожности при курении произошло 46 пожаров, погибло 6 человек и столько же получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU