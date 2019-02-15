Тюменцам напомнили о запрете курения в общественных местах
Департамент безопасности жизнедеятельности тюменской администрации напомнил горожанам об установленном в России Федеральном законе на запрет курения табака в общественных местах.
Курить нельзя:
- на территориях образовательных учреждений, спортивных учреждений;
- на территории, предназначенных для оказания медицинских и санаторно-курортных услуг;
- в заведениях общепита, на рынках, в торговых объектах, в лифтах;
- в помещениях социальных служб, в помещениях, занятых органами власти;
- на детских площадках и в границах территорий, занятых пляжами.
Курить можно только в специально отведённых местах, обозначаемых знаками «Место для курения».
Отметим, что в 2018 году в Тюмени по причине неосторожности при курении произошло 46 пожаров, погибло 6 человек и столько же получили травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU