2019-02-15T15:24:08+03:00
Авто

В Тюмени ограничат движение транспорта в районе перекрёстка Амурской и Восстания

Это связано с прокладкой трубопровода
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюмени ограничат движение транспорта в районе перекрёстка Амурской и ВосстанияВ Тюмени ограничат движение транспорта в районе перекрёстка Амурской и ВосстанияФото: pixabay.com
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В Тюмени с 25 февраля до 12 марта 2019 года в районе пересечения ул. Амурской и ул. Восстания будет временно ограничено движение транспорта. Как сообщили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта тюменской администрации, это связано с прокладкой трубопровода водоснабжения к объекту капитального строительства по ул. Восстания.

Водителей просят принять информацию во внимание, смотреть на дорожные знаки и заранее выбирать маршрут. Объезжать перекрытую дорогу можно по улицам: Локомотивная, Магнитогорская, Восстания, по переулку Красовского и по межквартальным проездам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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