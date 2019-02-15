Мальчика, которого три дня искала вся Тюмень, нашли у «Бургер Кинга» в «О’Кее»

СЕГОДНЯ 14:23 2019-02-15T14:23:42+03:00

Всё это время он гулял по городу

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Тюменские полицейские нашли 11-летнего ученика школы №37 Игоря Бучельникова, которого вся Тюмень искала с 12 февраля. Помимо стражей правопорядка и родителей, к поиску ребёнка подключался и поисковый отряд «Белая сова», который растиражировал ориентировку мальчика в социальных сетях.

По информации пресс-службы УМВД по Тюменской области, школьника обнаружили возле «Бургер Кинга» в ТРЦ «О’Кей» на улице Профсоюзной. Всё это время он гулял по городу, а греться заходит в подъезды и торговые центры. Кроме того, выяснилось, что ребёнок из дома уходит уже не в первый раз, однако сейчас он познакомился с другим мальчиков, у него и ночевал.

Родителям Игоря грозит административная ответственность за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU