2019-02-15T13:31:25+03:00
Происшествия

Пожар в автомобильном боксе в Тюмени повредил кровлю, отделку и микроавтобус

Погибших и пострадавших нет [фото]
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: ЧС ТюменьФото: ЧС Тюмень
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В единую диспетчерскую службу Тюмени сегодня, 15 февраля, в 14.20 поступило сообщение о возгорании в автомобильном боксе по ул. Республики, 204. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области, огонь повредил кровлю на площади 20 квадратных метров, внутреннюю отделку на площади 50 квадратных метров и микроавтобус по всей площади.

Ликвидацией пожара занимались 11 единиц основной и специальной техники МЧС и 31 человек личного состава. Пожар оперативно ликвидирован в 14.59. В ведомстве отметили, что из бокса было эвакуировано 4 автобуса и 1 грузовой автомобиль.

Фото: ЧС Тюмень

Фото: ЧС Тюмень

В настоящее время устанавливаются причины и ущерб от пожара. Погибших и пострадавших нет, эвакуация людей не проводилась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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