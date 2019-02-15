2019-02-15T13:01:21+03:00
Происшествия

В Тюменской области охранник школы стащил мобильник у молоденькой учительницы

Возбуждено уголовное дело
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
В Тюменской области охранник школы стащил мобильник у молоденькой учительницыВ Тюменской области охранник школы стащил мобильник у молоденькой учительницыФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Уватском районе возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего мужчины, который подозревается в краже.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, в полицию обратилась 21-летняя девушка, которая работает учителем в одной из районных школ. По её словам, неизвестные похитили у неё мобильный телефон. Во время оперативных мероприятий сотрудник уголовного розыска и участковый задержали предполагаемого преступника, которым оказался охранник школы, проживающий в Курганской области. Стражи правопорядка установили, что девушка оставила гаджет на столе охранника вместе с бумагами, а тот, увидев телефон, решил его присвоить.

В содеянном мужчина признался, телефон изъят и возвращён потерпевшей. Теперь мужчине грозит до 5 лет лишения свободы, он находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пожар в автомобильном боксе в Тюмени повредил кровлю, отделку и микроавтобус
Банк УРАЛСИБ предлагает программу «Кредит на автомобиль с остаточным платежом»
Тюменцам напоминают о правилах нахождения на льду зимой
В Тюмени вор-редицивист отправится в колонию за 29 краж
Юные длинноволосые тюменки могут принять участие в конкурсе «Коса – девичья краса»
В Тюменской области мужчина обиделся на шутку друга и сломал ему челюсть
Жительнице Ишима грозит штраф до полумиллиона рублей за фиктивную регистрацию пенсионера
Из-за ДТП на трассе Тюмень - Ханты-Мансийске в обоих направлениях перекрыли движение
Тюменские дворовые команды посоревнуются в мини-футболе на снегу
В Тобольске поклонник концертов оказался любителем дамских норковых шуб
В Тюмени 17 человек эвакуировано в результате пожара в многоэтажке на Широтной
Тюменских мам и их детей приглашают раскрасить деревянные фигурки и посмотреть выставку рисунков
В Ишиме мужчина замахнулся поленом на бывшую пассию за отказ помириться
В Тюменской области в День святого Валентина поженились 59 пар