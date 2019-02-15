В Тюменской области охранник школы стащил мобильник у молоденькой учительницы

СЕГОДНЯ 13:01 2019-02-15T13:01:21+03:00

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В Уватском районе возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего мужчины, который подозревается в краже.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, в полицию обратилась 21-летняя девушка, которая работает учителем в одной из районных школ. По её словам, неизвестные похитили у неё мобильный телефон. Во время оперативных мероприятий сотрудник уголовного розыска и участковый задержали предполагаемого преступника, которым оказался охранник школы, проживающий в Курганской области. Стражи правопорядка установили, что девушка оставила гаджет на столе охранника вместе с бумагами, а тот, увидев телефон, решил его присвоить.

В содеянном мужчина признался, телефон изъят и возвращён потерпевшей. Теперь мужчине грозит до 5 лет лишения свободы, он находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU