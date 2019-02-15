2019-02-15T12:55:40+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ предлагает программу «Кредит на автомобиль с остаточным платежом»

Поделиться:
Операционный офис "Тюменский" банка УРАЛСИБОперационный офис "Тюменский" банка УРАЛСИБ
Изменить размер текста:

Банк УРАЛСИБ предлагает клиентам новую программу автокредитования «Кредит на автомобиль с остаточным платежом». Программа распространяется на новые иномарки и будет интересна клиентам, предпочитающим регулярно менять свой автомобиль.

В числе главных плюсов новой программы – сниженный ежемесячный платеж по кредиту и возможность погашения части основного долга (остаточного платежа) в конце срока кредитного договора. При этом размер остаточного платежа может составлять до 45% от стоимости автомобиля.

Клиент может погасить последний платеж за счет личных средств, либо продав автомобиль с помощью автосалона с последующей покупкой нового автомобиля (trade-in). Таким образом, затраты на покупку нового автомобиля существенно снижаются.

Условия программы допускают возможность продления кредита на срок до 2-х лет. Максимальный срок кредита с учетом пролонгации составляет 5 лет. Сумма кредита – до 3 млн рублей. В рамках программы требуется страхование транспортного средства (КАСКО).

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями кредитной программы «Кредит на автомобиль с остаточным платежом» можно на сайте Банка УРАЛСИБ, в офисах и по телефону горячей линии: 8-800-250-57-57.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пожар в автомобильном боксе в Тюмени повредил кровлю, отделку и микроавтобус
В Тюменской области охранник школы стащил мобильник у молоденькой учительницы
Тюменцам напоминают о правилах нахождения на льду зимой
В Тюмени вор-редицивист отправится в колонию за 29 краж
Юные длинноволосые тюменки могут принять участие в конкурсе «Коса – девичья краса»
В Тюменской области мужчина обиделся на шутку друга и сломал ему челюсть
Жительнице Ишима грозит штраф до полумиллиона рублей за фиктивную регистрацию пенсионера
Из-за ДТП на трассе Тюмень - Ханты-Мансийске в обоих направлениях перекрыли движение
Тюменские дворовые команды посоревнуются в мини-футболе на снегу
В Тобольске поклонник концертов оказался любителем дамских норковых шуб
В Тюмени 17 человек эвакуировано в результате пожара в многоэтажке на Широтной
Тюменских мам и их детей приглашают раскрасить деревянные фигурки и посмотреть выставку рисунков
В Ишиме мужчина замахнулся поленом на бывшую пассию за отказ помириться
В Тюменской области в День святого Валентина поженились 59 пар